Konak’ta Minikler Tarihle Buluşuyor

Konak Belediyesi, yaz tatilinde çocuklara hem eğlenceli hem öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyor. Çocuk Yaz Programı kapsamında düzenlenen Kültürel Miras Çocuk Atölyesi, ilçede yaşayan 7-14 yaş arası çocukları kentin tarihiyle tanıştırıyor, kültürel mirasa sahip çıkma bilinci kazandırıyor.

Tarihi Kentte Tarih Eğitimi

Program kapsamında çocuklar, Konak’ın farklı merkezlerinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla, yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanıma fırsatı buluyor. Eğitimlerde çocuklara, kültürel mirasın önemi, tarihi yapıların korunması ve kent hafızasının değeri anlatılıyor.

Agora Gezisiyle Binlerce Yıllık Keşif

Atölye çalışmasının ardından düzenlenen kültür gezisi ile çocuklar, Agora Ören Yeri’ni ziyaret ederek İzmir’in binlerce yıllık geçmişiyle buluşuyor. Kazı alanında yapılan bilgilendirme ve gözlem faaliyetleriyle tarih, çocuklara somut şekilde aktarılıyor.

Başkan Mutlu: “Aidiyet duygusu gelişiyor”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, programın önemine değinerek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesini ve kültürel mirasımızla bağ kurmasını çok önemsiyoruz. Bu atölye ve geziler sayesinde çocuklar, yaşadıkları kentin tarihine tanıklık ediyor ve bu değerleri korumanın neden önemli olduğunu kavrıyor. Bu sayede yaşadıkları kente karşı bir aidiyet duygusu da gelişiyor.”

Konak Belediyesi, yaz boyunca çocuklara yönelik bu ve benzeri kültürel etkinliklerle geleceğin bilinçli kentlilerini yetiştirmeye devam edecek.