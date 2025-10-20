Dünya genelinde birçok popüler sosyal medya ve oyun platformu, Amazon Web Services (AWS) kaynaklı altyapı sorunu nedeniyle erişim sağlayamıyor. Kesintiden Snapchat, Roblox, Fortnite, Canva ve Duolingo gibi uygulamalar etkilendi. Amazon, sorunun kısa süre içinde çözüleceğini açıkladı.

Amazon Web Services’te yaşanan problem, birçok dijital platformun aynı anda çalışamaz hale gelmesine yol açtı. Etkilenen başlıca servisler şunlar:

Snapchat

Roblox

Fortnite

Duolingo

Canva

Coinbase

PlayStation Network

Clash of Clans ve Clash Royale

Amazon Music

Pokemon Go

Amazon, ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesinde birden fazla AWS servisinde artan hata oranları ve gecikmelerin araştırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “30–45 dakika içinde yeni bir güncelleme sağlayacağız” denildi.

AWS, dünya çapında 200’ü aşkın veri merkezi üzerinden hizmet veren en yaygın bulut altyapısı sağlayıcısıdır. Bu nedenle kesinti, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. Kullanıcılar anlık mesajlaşma, fotoğraf, ses ve video paylaşımı yapamadı, çevrim içi oyunlara girişte aksaklıklar yaşandı.

Snapchat: Kullanıcılar mesaj gönderemiyor ve uygulama çalışmıyor.

Fortnite: Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “İnternetteki çeşitli hizmetleri etkileyen kesinti, Fortnite oturum açma işlemlerini de etkiliyor” denildi.

Roblox: Türkiye’de erişim yasağı 7 Ekim’de kaldırılmıştı, ancak dünya genelinde hâlâ erişim sorunu yaşanıyor.

Amazon, sorunun çözümü için güncelleme hazırladığını belirtirken, yetkililer kesintinin kısa süre içinde giderileceğini ifade ediyor. Kullanıcılar, geçici aksaklıklara karşı sabırlı olmaları konusunda uyarılıyor.