AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen A Haber’de sabah haberlerini sunan, “Ver mehteri” cümlesiyle ve stüdyoda Mehter Marşı çaldırmasıyla tanınan Erkan Tan, kanaldan istifa etti.

Tan, istifa kararını sosyal medya hesabından açıkladı. Ayrılma kararını belirtmeyen Tan, “Ayrılma vakti geldi, hal böyle icap etti… Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın bir cilvesi… Bundan sonra da elbette safımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olur…” diye yazdı.

Erkan Tan, 31 Mart 2019 seçimi öncesi adaylığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “oğlum” diye hitap ettiği için iki aylık izne çıkarılmıştı.

Burası a haber…

Saat oluyor dokuz,

Bundan sonra artık biz yokuz…

Yayını, arkadaşlarımıza devrediyor,

huzurlarınızdan ayrılıyoruz…

ALLAH’a emanet olunuz…”

9 yıl boyunca, hafta içi her sabah sizlere böyle veda ediyorduk. Evladım gibi sevdiğim, ailem, canım, ciğerim, ruhum olan… — ERKAN TAN (@ERKANTAN__) September 12, 2024