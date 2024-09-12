Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Sevilla forması giyen Dominikli forvet Mariano Diaz’ı gündemine aldı. Geçtiğimiz aylarda Sevilla ile kontratı sona eren ve kariyerinde Real Madrid forması da giyen Diaz için Göztepe'nin ciddi adımlar attığı öğrenildi.

Mariano Diaz İle Anlaşma Masasında

Göztepe, forvet hattında alternatif yaratmak amacıyla Mariano Diaz ile masaya oturmayı planlıyor. Daha önce Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen 30 yaşındaki golcü, 2017-2018 sezonunda Lyon’da gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Lyon formasıyla çıktığı 48 maçta 21 gol atan Diaz, 2018’de 21.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e geri dönmüştü. Ancak bu kez Mariano’nun yeni durağı Süper Lig olabilir.

Diaz ile anlaşma sağlanması durumunda, Göztepe hücum hattında Romulo, Juan, Kubilay Kanatsızkuş ve Mariano Diaz gibi güçlü isimlerle yeni sezona devam edecek. Göztepe, bu transferle hücum gücünü artırarak ligde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Kalede Değişiklik Gündemde

Göztepe'de sadece forvet hattında değil, kalede de değişiklikler yaşanacak. Sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen tecrübeli kaleci Ekrem Kılıçarslan ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in transferi sonrası yedek kalan Ekrem, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Ekrem’in ayrılması durumunda Göztepe’nin, Sakaryaspor altyapısında yetişen ve son olarak İskenderunspor forması giyen 22 yaşındaki Emircan Seçgin ile anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtildi.

Emircan, geçtiğimiz sezon İskenderunspor formasıyla 9 maçta görev yaparken, Göztepe'de Ekrem'in ayrılması durumunda yedek kaleci olarak görev alması bekleniyor. Göztepe’nin ilk hafta kaleyi Arda’ya emanet ettiği, ancak Ekrem'in bu sezon şans bulamadığı da belirtildi.

Göztepe'nin Hedefi Güçlü Kadro

Sezonun son transfer hamlelerini yapan Göztepe, Mariano Diaz ve Emircan Seçgin transferleri ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda hem hücumda hem de kalede daha rekabetçi bir takım oluşturarak Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefliyor.