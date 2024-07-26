Türkiye'nin üzüm üretiminde 4. sırada yer alan Denizli, özellikle uygun iklim koşulları sayesinde üzüm üretim merkezi haline gelen Buldan ilçesinde erkenci çeşit üzümlerle hasat sezonunu açtı.

Hasada katılan isimler arasında Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Buldan Kaymakamı Turan Erdoğan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçe müdürleri, teknik personel, muhtarlar ve çiftçiler yer aldı.

Tonlarca üzüm üretimi

Denizli, 2023 yılında 31.205 hektar bağ alanından 160.666 ton üzüm üretimi gerçekleştirerek Türkiye genelinde 4. sırada, Ege Bölgesi'nde ise Manisa'dan sonra 2. sırada yer aldı. İlde dekara ortalama verim ise 515 kg olarak kaydedildi. Hasatta konuşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını dilerken, üreticilerin de emeklerinin karşılığını alabileceği bir piyasa oluşturulmasını temenni etti ve hasadın hayırlı olmasını diledi.

Superior üzüm hasadı üreticiyi sevindirdi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Buldan'da gerçekleştirilen üzüm hasadının önemine değinerek, il genelinde 32.000 hektar alanda üzüm üretimi yapıldığını belirtti. İlk hasadı yapılan Superior cinsi üzümlerin üreticinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çınar, hasat edilen ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pazarlara sevk edildiğini söyledi. Çınar, "Bu yıl küresel iklim değişikliğinden etkilendik, ancak 250 bin tonun üzerinde bir üzüm üretimi bekliyoruz. Hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Şeker hastalığına birebir

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, zor iklim koşullarına rağmen kaliteli ürün yetiştirdiklerini vurguladı. Superior cinsi üzümün özellikle şeker hastaları için uygun olduğunu belirten Al, "Bu sene zor iklim şartlarına rağmen ürünlerimiz güzel. Memleketimize hayırlı olsun" dedi. Üretici Ramazan Oğuz ise, Superior cinsi üzümün ekonomik avantajlarını ve ülke ekonomisine katkılarını anlatarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti.

İlçenin en önemli kaynaklarından biri

Buldan, çekirdeksiz (Superior) üzümün ilk turfanda olarak yetiştirildiği yer olup, bağcılık ilçenin önemli geçim kaynaklarından biridir. İlçede yoğun üzüm üretimi yapılan mahalleler arasında Merkez, Yenicekent, Oğuz, Doğan, Bölmekaya ve Mahmutlu bulunuyor. Sultani Çekirdeksiz ve Superior Seedless gibi sofralık üzüm çeşitleri burada yetiştirilmekte. Özellikle çekirdeksiz üzüm çeşitleri ihracat ürünü olarak değerlendiriliyor ve büyük oranda Rusya, AB ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Çekirdekli çeşitler ise daha çok iç piyasada tüketiliyor. Hasat etkinliği sonrasında üzüm üreticileri, sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu.