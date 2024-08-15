Nazilli'de domates hasat etkinliği yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli geççi domates türleri için özel bir hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımını artırma amacı doğrultusunda hayata geçirilen projelerin bir parçası olarak düzenlendi.

Projenin kapsamı ve amaçları

Kuyucak, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 900 rakım ve üzerindeki mahallelerde geççi domates üretiminin yaygınlaştırılması için başlatılan proje çerçevesinde, geçtiğimiz Mayıs ayında 736 çiftçiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile toplam 275 bin adet domates fidesi dağıtıldı. Proje, dekara bin fide dikimi ile toplamda 275 dekar alanda domates üretiminin yapılmasını sağladı.

Etkinlik ve hasat

Nazilli'nin Ketenova Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, proje kapsamında yetiştirilen domateslerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Etkinlikte, çiftçiler ve yetkililer bir araya gelerek domateslerin kalitesini değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesinin ardından bölgedeki tarımsal üretimin artacağını ve çiftçilerin gelirlerinin yükseleceğini belirtti.