Ermenistan hükümetinin eylül ayında aldığı karar uyarınca, ülkenin resmi pasaport damgasında yer alan Ağrı Dağı simgesi kaldırıldı. Yeni düzenleme, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu adımla birlikte, Ermenistan pasaportlarında bundan sonra yalnızca ülkenin resmî sembolleri yer alacak.

“Yalnızca Ermenistan sembolleri olmalı”

Ermeni Meclisi’nde konuyla ilgili açıklama yapan iktidar milletvekili Artur Hovhannisyan, kararın gerekçesini “resmî sembollerle uyum” olarak açıkladı.

Hovhannisyan, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin damgası yalnızca devlet sembollerini ifade etmeli. Duygusal ve his yüklü semboller bu kapsamda olmamalı,” dedi.

“Duygusal semboller yanlış anlamalara yol açıyor”

Hovhannisyan, alınan kararın amacının uluslararası ilişkilerde yanlış anlamaları önlemek olduğunu belirtti.

“Ermenistan Cumhuriyeti’ni temsil eden semboller, yalnızca devlet olma ilkesine dayanmalı. Kullandığımız mühürler, semboller ya da bildiriler, komşu ülkelere yanlış mesajlar vermemelidir.” ifadelerini kullandı.

Bölgesel mesaj: “Komşularımızla barışçıl ilişkiler istiyoruz”

Milletvekili, açıklamasında Alma Ata Deklarasyonu’na atıfta bulunarak Ermenistan’ın bölgesel ilişkilerinde bu ilkeleri benimsediğini vurguladı:

“Komşularımızla ilişkilerimizde Alma Ata Deklarasyonu’na güveniyoruz. Her eylemimiz, bölgedeki ülkelerle iyi ilişkileri korumaya yönelik olmalıdır.”

Arka plan: Ağrı Dağı, uzun yıllar Ermenistan sembolüydü

Ağrı Dağı, coğrafi olarak Türkiye sınırları içinde yer almasına rağmen, uzun yıllardır Ermenistan’ın çeşitli resmî ve kültürel sembollerinde kullanılıyordu.

Bu durum, zaman zaman Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik gerilimlerin konularından biri haline gelmişti.