Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde dün sabah saat 07.00 civarında çöken bir bina, Bilir ailesi için ölümcül oldu. Kiracı olarak yaşayan 5 kişilik aileden 4’ü enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarıldı.

Olay yerine ulaşan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Arama çalışmalarında 628’i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ve 10 sismik enkaz altı görüntüleme cihazı görev aldı.

Enkazdan çıkanlar yürekleri dağladı

Gündüz saatlerinde ailenin çocukları Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir (14)’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama çalışmalarının 19’uncu saatinde baba Levent Bilir (44) ve kısa süre sonra da anne Bilir’in cenazelerine ulaşıldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında, aileye ait fotoğraf ve notlar da bulundu. Duvara asılı bir notta, “İyi doğdun ortancamız” yazısı ve Nisa’ya ait fotoğraf dikkati çekti. Bu görüntüler, hem olayın dehşetini hem de geride kalan acıyı gözler önüne serdi.

Önlemler ve temizlik çalışmaları

Facianın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, 12 bina boşaltıldı. İlçe belediyesine bağlı temizlik ekipleri, yolları ıslatarak enkaz çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bölgede savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemleri devam edecek.

Facianın etkileri

Bu elim olay, Gebze ve Türkiye genelinde derin bir üzüntü yaratırken, kurtarma çalışmalarının titizlikle yürütülmesi ve enkazdan çıkan notlar, ailenin geride bıraktığı duygusal mirası gözler önüne serdi. Hayatta kalan Dilara Bilir ise ailesinin acısını yaşayan tek kişi olarak büyük bir travma yaşadı.