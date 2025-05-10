1981 yılında iş insanı Ahmet Çalık tarafından kurulan Çalık Holding, bugün enerji, finans, tekstil, inşaat ve madencilik gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu bir Türk şirketidir. Holding, son yıllarda hem yatırım projeleriyle hem de bazı tartışmalı olaylarla gündeme gelmiştir.

Çalık Holding ne zaman kuruldu?

Çalık Holding, 1981 yılında Malatyalı iş insanı Ahmet Çalık tarafından kurulmuştur. Şirket ilk olarak tekstil sektöründe faaliyet göstermeye başladı, zamanla enerji, inşaat, finans ve madencilik gibi birçok sektöre genişledi.

Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Bugün itibarıyla Çalık Holding, dünya genelinde 34 ülkede faaliyet yürütmektedir. Grup bünyesinde aşağıdaki şirketler yer almaktadır:

Aktif Bank

BKT Arnavutluk & Kosova

Çalık Enerji

Gap İnşaat

YEDAŞ, YEPAŞ, ARAS EDAŞ

KEDS (Kosova Elektrik Dağıtımı)

Lidya Madencilik, GAP Pazarlama, Çalık Denim

Holding, sürdürülebilirlik, inovasyon ve çeşitliliğe verdiği önemi vurgularken, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak faaliyet göstermektedir.

Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Çalık, 1 Mart 1958 tarihinde Malatya’da doğdu. İş hayatına tekstil sektöründe Ortadoğu Tekstil’i kurarak başladı. 1997’de tüm şirketlerini Çalık Holding çatısı altında birleştirdi. Halen holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Paradise ve Pandora belgeleri

Çalık Holding’in ve Ahmet Çalık’ın adı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayımlanan Paradise Papers ve Pandora Papers belgelerinde geçmiştir. Belgelerde, off-shore hesaplar ve paravan şirketler aracılığıyla finansal işlemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştür.

Gazetecilere açılan dava reddedildi

Ahmet Çalık, bu belgelerde yer alan bilgiler nedeniyle Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker ve dönemin İcra Kurulu Başkanı Orhan Erinç’e dava açtı. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazetecileri haklı bularak davayı reddetti.

İliç maden faciası

13 Şubat 2024’te Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen siyanür liç kazasında 9 işçi toprak altında kaldı. Madenin ortaklarından biri olan Çalık Holding, kamuoyunun ve siyasi çevrelerin sert tepkisine maruz kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Çalık’ı doğrudan sorumlu tutarak, “Kardan pay alıyorsanız, sorumluluktan kaçamazsınız,” açıklamasında bulundu.

Arnavutluk’ta bankacılık soruşturması

Holding’e ait Arnavutluk’un en büyük özel bankalarından biri olan Banka Kombetare Tregtare (BKT), Arnavutluk Rekabet Kurumu tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında inceleme altına alındı. Soruşturma, faiz oranları, kredi politikaları ve komisyon ücretleri gibi alanları kapsıyor.