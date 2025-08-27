Bornova Belediyesi, uzun süredir Büyükpark’ta hizmet veren kedi kliniğini daha geniş ve modern bir mekâna taşıdı. Yeni klinik, İstanbul’da vahşice öldürülen Eros’un adıyla “Eros Kedi Kliniği” olarak Bornova’da açıldı.

Klinikte muayene saati sınırlaması kaldırılırken, kısırlaştırma kapasitesi iki katına çıkarıldı. Sahiplendirme etkinlikleri ve hayvansever buluşmalarına da ev sahipliği yapacak merkez, 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve toplam 11 kişilik personel ile hizmet verecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada, “Eros’un adı yalnızca bir can dostumuzu değil, adaletin ve sevginin simgesi olacak. Bu klinik, hayvan sağlığı ve sahiplendirme çalışmalarının yanı sıra toplumda hayvan sevgisini büyütmeyi de amaçlıyor” dedi.

Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ise, “Yaşam hakkı tehdit edildiğinde yalnızca hayvanseverlerin değil, tüm doğa savunucularının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu klinik, Bornova’da bu bilinçle kurulmuş bir merkezdir” ifadelerini kullandı.

Eros (2018–2024), İstanbul Başakşehir’de bir site sakini tarafından öldürülmüş ve Türkiye genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. Olay sonrası açılan davada sanığa iki yıl altı ay hapis cezası verilmişti. Yeni klinik, Eros’un adını yaşatarak hem hayvanlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmayı hem de sahipsiz canlara güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.