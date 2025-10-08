Türkiye’de genel af beklentisi yeniden gündeme geldi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Prof. Dr. Ersan Şen, “Af mecburen çıkacak.” ifadelerini kullandı. Şen, ayrıca “İdam cezası geri getirilmeli.” çıkışıyla da dikkat çekti.

Avukat Serdar Öktem cinayeti sonrası gündem yeniden ısındı

Avukat Serdar Öktem’in İstanbul Şişli’de ofisinin önünde aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Türkiye’de çete yapılanmaları ve suçla mücadele konusunu yeniden tartışmaya açtı.

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Sosyal medyaya mutlaka çözüm bulmak gerekiyor”

“Türkiye Cumhuriyeti Kolombiya veya Meksika değil.” diyen Şen, suç örgütlerinin ülke içinden beslendiğine dikkat çekti. Şen, kamu düzeninin sağlanabilmesi için “kırık camlar teorisinin” uygulanması gerektiğini belirterek, “En ufak suça dahi müdahale edilmezse toplumda korku ve huzursuzluk artar.” dedi.

Sosyal medya konusuna da değinen Şen, kimliklendirme sisteminin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. “Bu ülkenin sosyal medyaya mutlaka çözüm bulması lazım. Kullanıcıların takip edilmesi bir kısıtlama değil, bir güvenlik gereğidir.” ifadelerini kullandı.

“İdam cezası getirilmeli”

Şen, açıklamalarında insan hayatına karşı işlenen suçlarda idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini savundu.

“Sebepsiz yere birilerinin canına kastediyorsun, 5-10 sene sonra dışarıda dolaşıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Getirelim ölüm cezasını.” diyen Şen, mevcut ceza sisteminin caydırıcılıktan uzak olduğunu vurguladı.

Bu çıkış, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hukuk çevrelerinde yeniden idam cezası tartışmasını gündeme taşıdı.

“Türkiye’nin önünde af var”

Genel af ihtimaline de değinen Prof. Dr. Ersan Şen, “Affa karşıyım ama gidişat bunu gösteriyor. Türkiye’nin önünde af var, mecburen çıkacak.” dedi.

Şen, Meclis komisyonlarının son dönemde sık sık toplanmasının da bu yönde sinyal verdiğini öne sürdü.

Hukukçu, “Ben affın doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum ancak mevcut tablo bunun kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Burası El Salvador mu?”

Şen, çetelerle mücadele konusunda sert tedbirlerin bazı ülkelerde işe yaradığını ancak Türkiye’nin insan hak ve özgürlükleri ön planda tutan bir ülke olduğunu belirterek, “Burası El Salvador mu? Saç tıraşını bile yasaklarsın ama bunu orada yaparsın. Türkiye hukuk devletidir.” ifadelerini kullandı.