Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yeni bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği Yapıldı” adını verdikleri yeni mobil uygulamayla vatandaşların trafik ihlallerini görüntüleyip bildirebileceğini açıkladı. Yerlikaya, “Artık herkes denetimin bir parçası olacak.” dedi.

Yeni uygulamayla trafikte denetim güçlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarını ve ihlalleri önlemeye yönelik yeni dönemi başlatacak “Gereği Yapıldı” uygulamasını tanıttı. Yerlikaya, uygulamanın asayiş ve trafik olmak üzere iki bölümden oluşacağını belirterek, vatandaşların kural ihlallerini video kaydı alarak bildirebileceğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, “Bir esnaf gördüğünü çekecek, bize gönderecek. Biz gereğini yapacağız. Hem o hem de ekranı izleyen herkes görecek.” sözleriyle sistemin işleyişini anlattı.

“Kurallarla oyalanacak hiç vaktimiz yok”

Trafik güvenliğinin şehir yaşamının en önemli parçası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Artık şehirler büyüdü. Yollarımız iyi, imkânlarımız iyi ama kurallarla oyalanacak hiç vaktimiz yok. Caydırıcı kurallar konusunda her oyalandığımız an, bir can kaybı demektir.” dedi.

Yerlikaya, yeni uygulamayla birlikte vatandaşların trafik güvenliğine doğrudan katkı sağlayacağını, cezai işlemlerin de daha hızlı ve etkili biçimde uygulanacağını belirtti.

Yasa dışı çakar denetimlerinde büyük düşüş

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca denetimleri güçlendirdiklerini belirterek yasa dışı çakar kullanımına ilişkin denetimlerin yüzde 350 oranında arttığını söyledi.

“30 Kasım 2024’ten bugüne kadar cezai işlem yapılan kişi sayısı 8 binden 1320’ye düştü. Bu iş tamamen bitecek, kimse bunu aklından bile geçiremeyecek.” diyen Yerlikaya, yasa dışı çakar kullanım oranının 9 ayda yüzde 86 azaldığını bildirdi.

“Gereği Yapıldı” uygulaması ne zaman kullanıma açılacak?

Yeni sistemin kısa süre içinde iOS ve Android platformlarında erişime açılması planlanıyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar trafik ve asayiş ihlallerini anında görüntüleyip emniyet birimlerine iletebilecek.

Yerlikaya, bu adımla birlikte sadece cezaların değil, farkındalığın da artacağını vurguladı: “Artık herkes kuralın bir parçası olacak. Gördüğünü çekip bildiren her vatandaş, trafikte bir güvenlik unsuru haline gelecek.”