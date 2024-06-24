Ersin Faikzade, sahne performansı, güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile izleyenleri büyüledi. Yakışıklılığı ve enerjisiyle göz dolduran sanatçı, Hatay'ın meşhur Arapça şarkısı "Maryam"ı seslendirdiğinde, halkın büyük tezahüratlarıyla karşılandı. Konserin sonunda sahneye çocukları alarak hep birlikte "Hayat Bayram Olsa" ve "İzmir Marşı"nı söyleyen Faikzade, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası başarılarla dolu bir kariyer

Ersin Faikzade, Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Dünya çapında ses getiren projelere imza atan sanatçı, annesinin MS hastalığına yakalanması ve vefatının ardından kendini insanlığa, sevgiye ve yardım çalışmalarına adamıştır.

Farklı dillerde şarkılar söyleyerek birçok ülkede hayran kitlesi kazanmış olan Faikzade, özellikle bedensel ve zihinsel engelliler üzerine yaptığı projelerle tanınıyor. Altı ülkeden onur nişanı almış, güçlü sesi ve etkileyici performanslarıyla dünya çapında ün kazanmıştır.

İnsanlığa adanmış bir hayat

Faikzade, 29 ülkeden aldığı ödüller ve unvanlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin "Elmas Çocuğu" olarak anılmaktadır. İngiltere'de uluslararası ilişkiler, İtalya'da tenor eğitimi almış, pek çok ülkede insani projelere katılmıştır.

2014 ve 2015 yıllarında Birleşmiş Milletler tarafından halk oylamasıyla "Dünyaya İlham Veren Kişi" seçilen Faikzade, Türkiye’nin uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını artırıcı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak 30 Nisan 2023'te Dubai’de "Küresel İlham Veren Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Ersin Faikzade’nin Hatay’da verdiği bu anlamlı konser, depremden etkilenen bölge halkına moral oldu. Sanatçının kalpleri fetheden performansı, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Ersin Faikzade kimdir?

Uluslararası arenada tanınan ses sanatçısı, aktör, yazar ve barış elçisi Ersin Faikzade, 6 dilde şarkılar söyleyerek dünya çapında ün kazanmıştır.

Ersin Faikzade, annesinin MS hastalığına yakalanışı ve vefatının ardından kendini insanlığa ve yardım çalışmalarına adamış; 6 kıtada projelere katılmıştır. Engelliler üzerine pek çok proje yapmış ve altı ülkeden onur nişanı almıştır. Türkiye'nin "Elmas Çocuğu" olarak anılan Faikzade, dünya çapında birçok ödül ve unvanın sahibidir. Uluslararası ilişkiler ve tenor eğitimi alan sanatçı, pek çok ülkede konserler vermiş ve insani projelere katılmıştır. 2014 ve 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından "Dünyaya İlham Veren Kişi" seçilmiştir. 30 Nisan 2023'te Dubai'de "Küresel İlham Veren Sanatçı" ödülünü almıştır.