Uluslararası alanda tanınan sanatçı ve Birleşmiş Milletler Küresel Barış Elçisi Ersin Faikzade, İzmir Özel Çamlaraltı Koleji öğrencilerinin oy birliğiyle “Cumhuriyete Sahip Çıkanlar” ödülünü kazandı.

Anlamlı bir tören

Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı ve sanatıyla topluma ilham veren bir figür olarak tanınan Faikzade, bu prestijli ödülü 24 Aralık 2024 tarihinde saat 13.30’da düzenlenecek törenle alacak. İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nde gerçekleşecek etkinlik, hem sanat hem de eğitim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

Cumhuriyet değerlerine bağlılık vurgusu

Faikzade, aldığı ödülle Cumhuriyet ilkelerini savunma ve topluma sosyal sorumluluk projeleriyle katkı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin kültürel değerlerini uluslararası platformda temsil eden sanatçı, bu anlamlı ödülle öğrenciler tarafından takdir edilmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sanat ve eğitim buluşması

Tören, yalnızca ödül töreni değil, aynı zamanda Cumhuriyet değerlerini sanat ve eğitim aracılığıyla gençlere aktarmanın önemini vurgulayan bir buluşma olarak değerlendiriliyor.