Hacı Sabancı'nın henüz mahkeme kalemine başvurmadığı ve bir hafta ek süre talep ettiği öğrenildi. Küçük Uzay’ın, Sabancı'ya olan benzerliği ise dikkatleri üzerine çekti.

Fatma D. ve Oğlu İstanbul Adalet Sarayı’na Gitti

2010 yılında Hacı Sabancı ile tanıştığını ve sonrasında Uzay isimli bir çocuk dünyaya getirdiğini öne süren Fatma D., ünlü iş insanından babalık testi talep etmişti. Geçtiğimiz günlerde mahkeme, Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Mahkeme kararının ardından Fatma D., 3 yaşındaki oğluyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, babalık testi için gerekli sevk işlemlerini tamamladı.

DNA Testi için Adli Tıp Kurumu’na Sevk

İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılan işlemler sonrasında, Fatma D. ve oğlu, Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi. Burada, Sabancı ile çocuğun DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediği tespit edilecekti. Küçük Uzay’ın Hacı Sabancı'ya olan benzerliği ise testler başlamadan önce bile dikkatlerden kaçmadı.

Hacı Sabancı’nın Süre Talebi

Öte yandan, Hacı Sabancı’nın yurt dışında olduğu için henüz mahkemeye başvurmadığı öğrenildi. Sabancı’nın avukatları, mahkeme kaleminden bir hafta ek süre talep etti. Mahkemeden gelen karar doğrultusunda, Hacı Sabancı, Fatma D. ve oğlu için Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’ne sevk edilme işlemlerini tamamladıktan sonra, DNA testine katılacak.

Mahkeme Kararı ve İlerleyen Süreç

Mahkeme, Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay için Adli Tıp Kurumu’na başvuru yapılmasının ardından, tarafların 2’şer adet vesikalık fotoğraf ile birlikte mahkeme kalemine teslim edilmesini istedi. Aksi takdirde, gerekli işlemler için polis zoruyla getirilme kararı alındı.

Davada ilerleyen günlerde, test sonuçlarının ve yeni gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.