Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederken, teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yanal, karşılaşmanın adil olmadığını ve maçın skorunun yeterli bulunmadığını ifade etti.

Maçın ardından Ersun Yanal'ın açıklamaları

Ersun Yanal, maç sonrası basın toplantısında futbolun zorlu ve değişken doğasına dikkat çekti. Yanal, “Futbol çok kritik bir oyun. Her an her şeyin değişebildiği bir oyun. Bugün adil bir oyun oldu mu? Tabii rakip için adil bir oyun olmadı” dedi.

Erken kartlar ve rakibin eksik kalması

Yanal, maçtaki erken kartların ve Kocaelispor'un eksik oyuncusunun, Amed Sportif Faaliyetler’in işine yaradığını belirtti. “Çok erken gelen kartlar, rakibin eksik kalması bizim işimize yaradı” diyen Yanal, İstanbulspor maçında da benzer bir adaletsizlik yaşadıklarını ifade etti.

Skor ve oyun kalitesi üzerine

Teknik direktör, skoru alamadıkları için eleştirebileceği tek noktanın maçın uzaması ve skorun gecikmesi olduğunu vurguladı. “Skoru alamadığımız için, maçın daha önce koparılmaması, yeterli bulunması, bu bizim için özellikle son dönemlerin skor sever oyununun sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gelecek planları ve hedefler

Yanal, takımın eksikliklerini bildiklerini ve bu eksikliklerin tamamlanmasıyla oyun kalitelerinin artacağını belirtti. “Eksik olan oyuncularımız var. Onlar geldiğinde farklı olacağını biliyoruz. Planlamamızı yaptık” şeklinde konuştu. Ayrıca, tesislerin dönüşüyle birlikte oyun becerilerinin yükseleceğini ve şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti.

Yanal’ın açıklamaları, futbolun sadece skorlarla değil, aynı zamanda adil bir oyun anlayışıyla da değerlendirildiğini ortaya koyuyor. Takımın gelecekteki performansı ve oyun kalitesi üzerindeki planları ise dikkatle takip edilecek.