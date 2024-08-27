Erzincan İliç'te 13 Şubat'ta meydana gelen trajik liç kayması felaketinde 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, altın madeni işletmecisi Anagold Madencilik'ten bir kötü haber daha geldi. Facianın ardından madenin faaliyetlerinin durdurulmasıyla 187 işçi işten çıkarılmıştı. Şimdi ise, taşeron firma Çiftay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak 440 işçinin daha işten çıkarılmasını talep etti.

Liç kayması nedeniyle bölge halkı geçim kaynaklarını kaybetmiş ve zorluklarla karşılaşmıştı. Madenin kapanması, köy ekonomisini olumsuz etkiliyor ve halkın hayvancılığa dönmesini zorlaştırıyor. Anagold Madencilik'in yeni işçi çıkarma kararı, hem bölge ekonomisini hem de işçi ailelerinin yaşam standartlarını ciddi şekilde olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.