Aşırı soğuk havaların yaşandığı Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde kargaların donarak öldü. Ağaçta dondukları görülen kargaların ölüleri yerlere düştü.

Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş hâlde bulundu. Mercan Beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında ölen kargaların donmuş hâli kameraya yansıdı.

Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında donarak yere yere düşen kargaları görünce şaşırdı. Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak kalorifer peteğiyle ısıtıldı ve kendisine gelmesi sağlandı.

Arif Kıranlıoglu, “Mercan’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yere düşmüş” dedi.