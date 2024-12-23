Ege Üniversitesi (EÜ) Birgivi İlahiyat Fakültesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 751’inci vuslat yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. EÜ Kültür Sanat Evi’nde düzenlenen "Şeb-i Arus - Vuslatın 751. Yılında Mevlana" başlıklı panel, akademisyenlerin katkılarıyla Mevlana’nın öğretilerini ve tasavvufi düşüncelerini tartışmaya açtı. Etkinlikte, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet Konur üstlendi. Konur, Mevlana’nın medeniyetin inşasında önemli bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Panelde, Mevlana’nın hayatını ve öğretilerini derinlemesine ele alan konuşmalar yapıldı. Prof. Dr. Süleyman Gökbulut, Mevlana’nın hayatını “Hamdım, piştim, yandım” şeklinde özetlediğini belirterek, bu üç kelimenin Mevlana’nın tasavvufi olgunluğunu anlatmaya yettiğini ifade etti. Ayrıca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamide Ulupınar, Mevlevi geleneğindeki "semâ"nın, Mevlana’nın doğaçlama bir şekilde icra ettiği bir zikir türü olduğunu söyledi.

Etkinlik, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun dinletisiyle devam etti. Arş. Gör. Yakup Selim Şenel’in yönettiği grup, tasavvuf müziğinin derinliklerine inerek katılımcılara ruhani bir deneyim sundu.

Etkinlik, Mevlana'nın düşüncelerinin çağlar boyunca nasıl evrildiğini ve günümüze nasıl ışık tuttuğunu vurgulayan konuşmalarla sona erdi. Etkinliğe katılan akademisyenler, Mevlana’nın insan, kainat ve Allah arasındaki ilişkiyi özgürce yorumlayarak, modern dünyaya ışık tutan bir düşünür olduğunu belirttiler.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, panelin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim ederek, etkinliğin büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade etti.