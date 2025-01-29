Uşak merkez Atatürk Mahallesi Korutürk Caddesi’nde gece saatlerinde yol kenarında park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde yanmış ceset bulundu

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü ancak otomobilin içinde kimliği henüz belirlenemeyen yanmış bir ceset bulundu.

Cinayet ihtimali üzerinde de duruluyor

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine alarak delil toplama çalışmalarına başladı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini ve otomobildeki şahsın ölüm nedenini araştırıyor. Cinayet ihtimali üzerinde de durulurken, kimlik tespiti için ceset Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.