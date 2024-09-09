İzmir, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü, çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Bu özel gün, İzmir'in tarihi geçmişine duyulan saygıyı ve vatanseverlik duygularını bir araya getirerek, halkın yoğun katılımıyla renklendi. Kutlamalar, sabah saatlerinde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" ile başladı.

Zafer yürüyüşü ile başlayan kutlamalar

Zafer Yürüyüşü, İzmirlilerin buluşma noktası olan Konak Meydanı’nda başladı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve coşkulu sloganlarla yürüyüşe katılarak, geçmişteki zaferi bir kez daha hatırladılar. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti ve burada yapılan konuşmalarla kutlama programının ilk bölümü tamamlandı.

Süvari gösterisi ile tarihe yolculuk

Akşam saatlerinde ise etkinliklerin en heyecan verici kısmı gerçekleşti. Süvari birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gösteri geçişi yaptı. Bu geçiş, izleyenler için unutulmaz anlar yaşattı. İzmirliler, süvari birlikleriyle fotoğraf çektirme fırsatını değerlendirirken, çocuklar ve gençler için de özel aktiviteler düzenlendi.

Fener Alayı ile ışıklandırılan şehir

Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi. Fenerlerin ışıklarıyla aydınlanan sokaklar, kutlamalara katılanların yüzlerinde bir gülümseme oluşturdu. Fener alayında yürüyenler, coşkulu bir şekilde müzik eşliğinde İzmir'in kurtuluşunu kutlarken, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Büyük Birliktelik: Türk Bayrağı ile coşku

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, 350 metrelik dev Türk bayrağını taşıyan yüzlerce kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir gururla kutladı. Başkan Tugay, yaptığı konuşmada, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, geçmişte yaşanan zorlukları unutmamak ve geleceğe umutla bakmaktır." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Bu anlamlı günde düzenlenen etkinlikler, İzmir’in geçmişine duyulan saygıyı bir kez daha gözler önüne sererken, kent sakinlerini bir araya getirdi. Kutlamaların sonunda, katılımcılar İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun ve Türk milletinin azim ve kararlılığının simgesi olan etkinliklerin, gelecekte de devam etmesi gerektiği mesajını verdiler.