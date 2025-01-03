Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin ölümüne, 2 işçinin ise yaralanmasına yol açan altın madeni heyelanına ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede, aralarında şirketin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 43 sanık hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 17 Mart’ta görülecek.

Olayın ardından başlatılan soruşturma

13 Şubat 2024 tarihinde İliç ilçesindeki Çöpler köyü maden sahasında meydana gelen heyelan sonucunda, 9 işçi hayatını kaybetmişti. Yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, madenin işletmecisi şirketin yöneticileri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İddianame ve suçlamalar

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 69 sayfalık iddianamede, olayla ilgili 43 sanık bulunuyor. Bunlardan 5’i tutuklu. İddianamede, olayın oluşumuna yol açan çeşitli faktörlere ve hatalı yönetim süreçlerine dikkat çekildi. Ayrıca, bilirkişi raporlarına göre, işçilerin çalışma alanındaki çatlakların gözlemlenmiş olmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

İşletme hataları ve çevre kirliliği

İddianamede, madenin kapasite artışına gidildiği, buna karşın proje tasarımlarında hatalar bulunduğu ve uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı. Çevreyi taksirle kirletmek suçlaması da, madenin çevreye olan olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor. Olayın meydana gelmesinde, şirketin çevre kanunlarına uymadığı ve mühendislik hatalarının olduğu belirtildi.

Sanıkların yargı süreci

İddianamede, sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, Kanadalı şirket yöneticisi I.R.G. ve diğer yöneticiler hakkında "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para cezası veya hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 17 Mart’ta yapılacak.