Muğla, masa tenisi sporuna yeni hakemler kazandırmak için düzenlenen aday hakem kursuna ev sahipliği yapıyor. 22-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurs, 23 adayın katılımıyla başladı.

Menteşe Spor Salonu'nda yoğun eğitim

Kurs, Muğla'nın Menteşe Spor Salonunda Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından verilen uygulamalı ve teorik derslerle yürütülüyor. Adaylar, masa tenisi hakemliği için gerekli bilgi ve becerileri hem teorik hem de saha uygulamaları ile öğreniyor.

Kurs sonunda sınav yapılacak

Kursun sonunda düzenlenecek sınavı başarıyla geçen katılımcılar, Masa Tenisi İl Aday Hakemi olma hakkı kazanacak. Eğitim süreci, masa tenisi hakemliği için sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor.