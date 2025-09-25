AFAD, Erzurum’un Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedilirken, Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, bölgenin depremlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Depremin detayları

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre deprem, 11:29’da Erzurum-Aşkale’de kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, çevre illerde de hissedildi.

Uzmanlardan uyarı

Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Serkan İçelli, Erzurum bölgesinin sismotektonik olarak gergin olduğunu vurguladı. İçelli, “Bölge büyük depremlere hazırlıklı olmalı. Erzurum benim Türkiye’de çekinceli olduğum üçüncü sıradaki yerlerden biri” dedi.

Fay zonları ve risk

İçelli, Erzurum-Aşkale-Tercan hattındaki fay zonlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Uzman, bölgede daha önce büyük depremler görülmemiş olsa da, gelecekte oluşabilecek depremlerin şaşırtıcı olmayacağını söyledi.