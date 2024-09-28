Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verme iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyon neticesinde adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, yerel halktan gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Atatürk büstüne zarar verildiğine dair bilgi, kısa süre içinde yetkililere ulaştı. Hızla olay yerine giden ekipler, büstün bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Şüphelinin yakalanması

Olay sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda isminin Y.E. olduğu belirlenen şüpheli, Palandöken yolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., polis merkezine götürüldü ve burada ifadesi alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklandı.

Kamuoyunda tepki

Bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Atatürk büstlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, toplumun çeşitli kesimleri tarafından kınandı. Birçok vatandaş, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Atatürk'ün anısına sahip çıkmanın önemini dile getirdi.