Altınova ilçesi Subaşı beldesinde yaşayan 72 yaşındaki A.M., banka hesabından 100 bin lira çekildiğini fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, mağdurun verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçti ve hızlı bir operasyonla şüphelileri yakaladı.

Olayın gelişimi

A.M.’nin yaşadığı dolandırıcılık olayı, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, banka kartından parayı çektiği değerlendirilen A.K. ve T.Ö. isimli iki kişi, Subaşı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklama süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. A.K. ve T.Ö., nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli olan A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmanın başarılı operasyonu

Bu olay, jandarma ekiplerinin dolandırıcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarma, vatandaşları dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, her türlü ihbarın önemini vurguladı.