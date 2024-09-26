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Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı ların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum 'un Palandöken ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 25 ADN 914 plakalı araç , 25 ABZ 678 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarken, diğeri ağır hasar aldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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