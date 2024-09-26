Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, araçtan açılan ateş sonucunda yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya ilişkin başlattıkları incelemeler sonucunda, M.B ve H.E.B isimli 2 şüpheliyi suç aleti silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.