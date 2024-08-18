Olay, Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde yaşandı ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeklerle mücadele etti

40 yaşındaki dört çocuk babası Halim Doğru, sabah işe gitmek üzere yola çıktığında, karşılaştığı sokak köpekleri tarafından çevrelendi. İlk başta geri geri giderek köpeklerden korunmaya çalışan Doğru, köpeklerin etrafını sarmasıyla birlikte karate benzeri hareketler yapmaya başladı. Bu strateji, köpeklerin yaklaşmasını engelledi ve Doğru'nun yara almadan kurtulmasını sağladı. Olay sırasında çevreden yetişen bir vatandaş, köpekleri uzaklaştırarak Doğru’ya yardım etti.

"Bir çocuk da olabilirdi"

Halim Doğru, yaşadığı korkuyu ve tecrübeyi paylaşarak, sokak köpeklerinin tehlikesine dikkat çekti. Geçen yıl da benzer bir saldırıya uğradığını belirten Doğru, “Sabah işe yürüyerek gelirken köpeklerin saldırısına maruz kaldım. Karate hareketleriyle kendimi savunarak kurtuldum. Benim yerimde bir çocuk da olabilirdi, Allah korusun daha kötü sonuçlar doğabilirdi. O saatlerde kimse yoktu” dedi.

Yasa ve güvenlik üzerine eleştiriler

Doğru, köpek saldırılarına karşı devletin acil önlemler almasını talep ederken, yasaya itiraz edenlerin genellikle saldırıya uğramamış kişiler olduğunu vurguladı. “Bazıları yasaya itiraz ediyor ama kendileri saldırıya uğramamış gibi görünüyor. Devletimizin bu soruna acil çözüm getirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı

Doğru’nun sokak köpekleriyle mücadelesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, Halim Doğru’nun savunma hareketlerini ve çevredeki vatandaşın yardımıyla nasıl kurtulduğunu açıkça gösteriyor. Olay, hem yerel halk hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü ve sokak köpekleriyle ilgili güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.