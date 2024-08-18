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Vatandaşların elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde dikkatli olmaları ve kesinti süresi boyunca hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Aslanapa : 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Ören Köyü'nün çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi olacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Aşağı Mahalle'deki Çatal Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çınar Sokak, Fırat Sokak, Kızılırmak Sokak, Koru Sokak, Malazgirt Sokak, Okul Sokak, Ören Sokak, Porsuk Sokak, Susam Sokak ile Bahçeli Sokak ve Yukarı Mahalle'deki Sıla Sokak, Başak Sokak, Çayır Sokak, Değirmen Sokak, Gonca Sokak, Meriç Sokak, Osmanlı Sokak, Sakarya Sokak, Saray Sokak ve Yeşilırmak Sokak bulunmaktadır.

Hasan Başyiğit YKS’de başarı elde eden öğrenciyi ağırladı

Hasan Başyiğit YKS’de başarı elde eden öğrenciyi ağırladı

Gediz : 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Erdoğan Mahallesi Ülkü Bölgesi'nde Cumhuriyet Sokak, Arıca Sokak ve Ülkü Sokak'ta kesinti uygulanacak.

OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu tarihte Kütahya ’nın farklı bölgelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri planlanmıştır. İşte detaylar:

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