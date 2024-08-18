OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, bu tarihte Kütahya’nın farklı bölgelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri planlanmıştır. İşte detaylar:
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Tavşanlı: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Balıköy Merkez’de, Yıldız Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.
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Gediz: 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Erdoğan Mahallesi Ülkü Bölgesi'nde Cumhuriyet Sokak, Arıca Sokak ve Ülkü Sokak'ta kesinti uygulanacak.
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Aslanapa: 09:00 - 17:00 saatleri arasında, Ören Köyü'nün çeşitli mahallelerinde elektrik kesintisi olacak. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Aşağı Mahalle'deki Çatal Çeşme Sokak, Çıkmaz Sokak, Çınar Sokak, Fırat Sokak, Kızılırmak Sokak, Koru Sokak, Malazgirt Sokak, Okul Sokak, Ören Sokak, Porsuk Sokak, Susam Sokak ile Bahçeli Sokak ve Yukarı Mahalle'deki Sıla Sokak, Başak Sokak, Çayır Sokak, Değirmen Sokak, Gonca Sokak, Meriç Sokak, Osmanlı Sokak, Sakarya Sokak, Saray Sokak ve Yeşilırmak Sokak bulunmaktadır.
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Kütahya Merkez:
- 10:00 - 13:00 saatleri arasında, Soğukçeşme Mahallesi'nde Aslanağzı Sokak ve Avdan Cadde'de elektrik kesintisi yapılacak.
- 10:00 - 15:00 saatleri arasında, Işıkkara Mahallesi'nde Şemsettin Canbek Sokak, Termal Sokak, Yazlıca Cadde, Soğukçeşme Mahallesi'nde Avdan Cadde ve Boyalık Sokak'ta kesinti yaşanacak.
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Simav: 10:00 - 14:00 saatleri arasında, Merkez Hacıahmetoğlu Mahallesi'nde Hacıahmetoğlu Sokak'ta elektrik kesintisi olacak.
Vatandaşların elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde dikkatli olmaları ve kesinti süresi boyunca hazırlıklı olmaları önerilmektedir.