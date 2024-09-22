Erzurum’da Çiğdemli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, üniversite kaydı için yola çıkan bir aileyi yasa boğdu. Kazada Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca hayatını kaybederken, kızları Dilay Anataca yaralı olarak kurtuldu.

Kazanın detayları

Kaza, Erzurum şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 67 ADN 523 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Anataca, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ve araç sulama kanalına uçtu. Çarpmanın etkisiyle çift olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtan suya savrulan kızları Dilay Anataca, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yaralı genç kız, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak yol kenarına ulaştı.

Kurtarma çalışmaları

Olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, hızlı bir şekilde kurtarma çalışmalarına başladı. Mustafa ve Birsen Anataca’nın cansız bedenleri, AFAD ekiplerince araçla birlikte kanaldan çıkarıldı. Yaralı olan Dilay Anataca ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yürek burkan detay

Ailenin, Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde yaşadığı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’ni kazanan kızları Dilay Anataca'nın kayıt işlemleri için Erzurum'a geldikleri öğrenildi. Kazanın bu sebeple meydana gelmesi, haberi daha da üzücü hale getiriyor.