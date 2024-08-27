Muhtarlık görevi devraldı

Oltu'nun 29 kilometre uzaklığındaki İpekçayır köyünde, 31 Mart yerel seçimlerinde iki aday arasında kura çekimi sonrası Şaban Yavuz muhtar olarak atanmıştı. Ancak Şaban Yavuz'un vefatının ardından, boşalan muhtarlık makamına köy heyetinden Fikriye Yavuz atandı.

Köy hizmetleri için destek talebi

Yeni muhtar Fikriye Yavuz, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve diğer yetkililere köyünün ihtiyaçlarını sıralayarak destek istedi. Başkan Çelebi, köyün fırın, içme suyu ve yol genişletme taleplerini acil olarak değerlendireceklerini belirtti.

Aile ve köy halkından destek

Fikriye Yavuz'un oğlu Hasan Yavuz, annesine destek olacağını ve köy hizmetleri için elinden geleni yapacağını ifade etti. Köy sakinleri ise Fikriye Yavuz’un muhtarlığını memnuniyetle karşıladı.