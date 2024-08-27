Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve yetkililere bilgi vermeyi reddetme suçlarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Durov, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma başlatıldı.

Macron'dan açıklama: "Siyasi bir karar değil"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Durov'un gözaltına alınmasının "siyasi bir karar" olmadığını belirtti. Macron, bu adımın Telegram ile ilgili adli soruşturmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Durov'un davasını yakından takip ettiğini açıkladı. BAE, Fransız hükümetinden Durov'a tüm konsolosluk hizmetlerinin acilen sağlanmasını talep etti.

Gözaltı süreci ve tepkiler

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'te havalimanında gözaltına alındı. Telegram, suçlamaları "saçmalık" olarak nitelendirirken, Elon Musk da sosyal medya platformu X'ten Durov'un serbest bırakılması çağrısında bulundu. Fransa'da gözaltı süresi 96 saatle sınırlandırılmış olup, bu sürenin sonunda Durov'un serbest bırakılması veya tutuklanması kararlaştırılacak.