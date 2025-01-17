Türkiye Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Erzurumspor FK, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Bandırmaspor’u konuk ediyor. Her iki takımda 3 puanı kazanmak için mücadele edecekler.

Erzurumspor FK’nın durumu

Erzurumspor FK, ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu maçta ev sahibi olarak 3 puanı kazanmayı hedefliyorlar.

Bandırmaspor’un deplasmanda galibiyeti arıyor

Bandırmaspor ise son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 34 puanla ligde 3. sırada yer alan Bandırmaspor, deplasmanda 3 puan alarak üst sıralarda kalmayı amaçlıyor.

Erzurumspor FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 13.30

Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2

Stadyum: Kazım Karabekir Stadyumu

Hakem: Ozan Ergün

Yan Hakemler: Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal