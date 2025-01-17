İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 17 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından her gün yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 18 ayar altın gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatı

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, 18 ayar altından çeyrek altına, Cumhuriyet altınından 18 ayar altına ve gram altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

İzmir canlı altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatları aşağıda yer almaktadır.

18 ayar altın 2630 TL’den satışa sunuluyor.

14 ayar altın 2480 TL’den satışa sunuluyor.

22 ayar altın 3050 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını 21390 TL’den satışa sunuluyor.

Gram altın 3050 TL’den satışa sunuluyor.

Ziynet altın 21360 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 5340 TL’den satışa sunuluyor.

Yarım altın 10680 TL’den satışa sunuluyor.

Has altın ise 3094.99’den satışa sunuluyor.