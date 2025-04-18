Eyüpspor ile Galatasaray, 19 Nisan 2025'te TFF Elit U19 Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 12:00'de başlayacak, yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Eyüpspor Galatasaray U19 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor ile Galatasaray, TFF Elit U19 Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor.

TFF Elit U19 Ligi'nde oynanacak Eyüpspor-Galatasaray maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 12:00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Eyüpspor-Galatasaray maçı yayın bilgileri

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Elit U19 Ligi mücadelesi için resmi bir yayıncı bulunmamaktadır. Maçı televizyondan veya internet üzerinden izlemek mümkün olmayacak. Güncel bilgilere kulüplerin resmi açıklamaları üzerinden ulaşılabilir.

Eyüpspor-Galatasaray maçı detayları

Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi

Başlama Saati: 12:00

Stadyum: Eyüp Stadyumu (İstanbul)

Yayın: Yayın bilgisi bulunmamaktadır.