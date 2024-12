Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından Baas rejimi çöktü, Beşar Esad Rusya’ya kaçtı. Şam sokaklarında hayat normale dönerken, Esad ailesinin konutunun bulunduğu bölgede yaşayan Şamlılar, rejim döneminde yaşadıkları sıkıntıları paylaştı.

"Her hareketimiz gözetleniyordu"

Esad ailesinin komşuları, rejim döneminde yoğun baskı altında yaşadıklarını belirtti. Esad ile aynı sokakta yaşamanın büyük zorluklara yol açtığını anlatan bir Suriyeli, şunları söyledi: “Evlerin perdelerinin bile kaldırılmasına izin verilmiyordu. Yapılan en küçük hata, bölgede yaşadığımız için dışarıdaki birinin on katı ceza almamızla sonuçlanıyordu. Her kelime ölçülüyor, her hareket inceleniyordu.”

Misafir ağırlamak bile soruşturma nedeni

Bölge sakinleri, Esad ailesi dışındaki herkes için sıkı kontroller uygulandığını belirtti. Bir başka Şamlı, rejim döneminde sosyal hayatlarının tamamen kısıtlandığını şu sözlerle ifade etti: “Hiçbir avantajımız olmadı, sadece zarar gördük. Bir misafir ağırladığımızda bile istihbarat servislerine gitmek zorunda kalıyorduk. Ziyaretçimizin adını vermemiz gerekiyordu.”

Rejim düşmeden önce kurşun geçirmez cam

Rejim devrilmeden saatler önce Esad ailesinin aldığı önlemlerden bahseden bir başka bölge sakini, Esad’ın evine kurşun geçirmez cam taktırdığını söyledi: “Devrim başladığında büyük bir korku vardı. Buraya top mermileri yağıyordu. Korktular ve camlarını kurşun ve şarapnel geçirmez hale getirdiler.”

Hayat normale döndü

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Şam’da hayat normale dönmeye başladı. Esad ailesinin yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle büyük baskı altında yaşayan bölge halkı, rejimin sona ermesiyle derin bir nefes aldıklarını ifade etti.