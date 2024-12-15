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Polisin titiz çalışmaları sonucu B.Ü.'nün Buca ilçesinde bir apart otelde saklandığı tespit edildi. Ekipler, B.Ü.’yü takibe alarak, kaçmaya çalışan zanlıyı otogarda başkasına ait kimlikle yakaladı. Şahıs, gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de, ' hırsızlık ' suçlarından toplamda 193 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.Ü. (24), başkasına ait kimlikle otogarda yakalanarak tutuklandı . İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan B.Ü. için çalışma başlattı.

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