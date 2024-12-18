Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurt Lig Voleybol Kadınlar Turnuvası, büyük bir heyecanla tamamlandı. Finalde Hüma Hatun Yurdu, Muradiye Yurdu'nu 3-2'lik skorla yenerek il şampiyonu oldu.

Finalde büyük çekişme

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Hüma Hatun Yurdu, son setlerdeki üstün performansıyla Muradiye Yurdu'nu geçerek il şampiyonluğunu kazandı. Bu zaferle birlikte Hüma Hatun Yurdu, bölge şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Madalyalar ve tebrikler

Turnuva boyunca gösterdikleri üstün performansla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan sporculara, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Yurt Hizmetleri Müdürü Seyhan Terzi ve Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül takdim etti.