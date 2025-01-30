ESBAŞ Gıda İşletmeleri, 5 aşçı ve 2 stajyerden oluşan ekibiyle, 49 ülkeden ve Türkiye genelinden 2.000 şefin katıldığı 9. Alanya Altın Kepçe Aşçılar Uluslararası Yemek Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Ekip, 11 farklı kategoride altın madalya kazanarak ve ekip yarışmasında birincilik elde ederek, gastronomi alanındaki yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Süregelen başarı grafiği

2019 yılından bu yana katıldığı çeşitli yarışmalardan altın madalya ve birincilik dereceleriyle dönen ESBAŞ mutfak ekibi, 21 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun düzenlediği 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde 'Yılın Altın Genç Şefi' ödülünü kazandı. Ayrıca, 2023 yılında gerçekleştirilen 8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda da 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Yemek tutkunları bir araya geldi

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen bu prestijli etkinlik, gastronomi profesyonellerini ve yemek tutkunlarını bir araya getiriyor. Yarışma, Alanya'nın mutfak kültürünü ve yerel lezzetlerini tanıtmanın yanı sıra, uluslararası yemek kültürlerinin buluşmasına da olanak sağlıyor.

Yarışma kapsamında düzenlenen "2. Alanya Otel, Restoran, Kafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı" çerçevesinde, ESBAŞ Gıda İşletmeleri Direktörü Soner Arslan ve Ürün Geliştirme Takım Lideri Nur Biçimveren Ertaş, Ege mutfağının fonksiyonel beslenmeye etkilerini anlattıkları bir panele konuşmacı olarak katıldılar.

ESBAŞ Gastronomi Sergi Alanı ziyarete açık

Ege Serbest Bölgesi'nde günlük 25 binden fazla kişiye yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri A.Ş., Türkiye'nin en modern yemek üretim tesislerinden birini işletiyor. Tesis bünyesinde bulunan 'ESBAŞ Gastronomi Sergi Alanı'nda, insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar yemek kültüründe yaşanan değişiklikler yazılı ve görsel materyallerle ziyaretçilere sunuluyor.

ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesi içinde alakart hizmet veren ESBAŞ Restoran'da dünya ve Türk mutfaklarından lezzetler sunmanın yanı sıra, fast food ürün seçenekleriyle hizmet veren Food Court ve çalışanlara tabldot yemek sağlayan ESBAŞ Kafeterya'yı da işletmektedir. Ayrıca, bölgedeki özel etkinliklerde firmalara catering hizmeti de sağlamaktadır.