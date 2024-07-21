Eskişehir'de Çifteler ilçesinin Sakarya başı denen bölgeden doğan Sakarya Nehri'nin susuzluk ile karşı karşıya kaldığına dikkati çeken ESÇEVDER üyeleri tarım politikalarının bir kez daha gözden geçirilmesini istedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Çifteler Belediyesi ve Ultramarine ile birlikte "Sakarbaşı Kurumasın" resim çalıştayını 7-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğini belirterek, Sakarya Nehri'ne rengini vermeye geldik teması ile gökyüzündeki kuşları, ormandaki ağaçları, nehirdeki balıkları o tarihlerde resim yaparak susuzluğa dikkati çekeceğini belirtti.

Sakarya Nehri'nin doğduğu yer olan Sakarya başındaki susuzluğa bir nebze dikkat çekmek için gereken önlemlerin alınabilmesi açısısından küratör Ayşegül Bengü İşcan ve sanat danışmanı Cemil Cahit Yurtsever öncülüğündeki etkinliğe davet eden ESÇEVDER üyeleri, " Bu gün bizler doğasına, doğal değerlerine, toprağına, ormanına, suyuna sahip çıkmaya çalışan gönüllü demokratik kuruluşlar olarak bir kez daha sesimizi duyurmak istiyoruz vebu konuda Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER ) olarak Tarım politikalarının bir kez daha gözden geçirilmesini ve ruhsatsız kuyu açılmasının önüne geçilmesini ve akılcı bir su politikası uygulamasının önemine bir kez daha dikkat çekmek üzere tüm kamuoyuna açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" çağrısında bulundu.