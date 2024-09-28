Gaziantep Amatör Ligi'nde Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğu, sahte lisans krizi nedeniyle geri alındı. Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman Cüneyd’in, Türk vatandaşı kuzeni Hüseyin Leyla’nın kimliğiyle lisans çıkararak oynadığı ortaya çıktı. Lig ikincisi Gazikent Spor Kulübü, bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirerek itirazda bulundu.

Konu Tahkim Kurulu'na taşındı

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu, itiraz üzerine Karkamış Barak Spor’un 3 puanını silme kararı aldı ve Abdurrahman Cüneyd’e 24 resmi müsabakadan men cezası verdi. Bu karar sonucunda Karkamış Barak Spor, şampiyonluk unvanını kaybetti. Kulüp ise karara itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu’na taşıdı. Karkamış Barak Spor Başkanı Metin Ünal, lisansın başka bir kulüp tarafından çıkarıldığını ve hatanın kulübe mal edilmemesi gerektiğini savundu.

Olayın detayları incelendiğinde, Abdurrahman Cüneyd’in 2023 Ocak ayında Hüseyin Leyla adına lisans çıkardığı ve Karkamış Barak Spor'da 18 resmi maça çıkarak sezon boyunca attığı 10 golle takımına önemli katkılar sağladığı ortaya çıktı. Ancak, Gazikent Spor Kulübü'nün itirazı üzerine yapılan araştırmalar sonucu Cüneyd'in sahte kimlikle oynadığı tespit edildi.

"Hata kulübe yüklenmemeli"

Karkamış Barak Spor, 3 puanı silinerek şampiyonluk unvanını kaybetti ve ikinci sıraya düşürüldü. Kulüp yetkilileri, futbolcunun lisansının kendileri tarafından çıkarılmadığını ve bu hatanın kulübe yüklenmemesi gerektiğini belirterek hukuki süreci başlattıklarını açıkladı.

Karkamış Barak Spor’un kaptanı Ali Kalkan da futbolcunun gerçek ismini bilmediklerini, herkesin kendisini Hüseyin Leyla olarak tanıdığını ve transferin yasal çerçevede gerçekleştiğini ifade etti. Kalkan, "Bu durumu anlamamız mümkün değildi, herkes ona Hüseyin diyordu" dedi.

Sahte kimlik sahibine ulaşılamadı

Kulüp, Tahkim Kurulu’ndan gelecek kararı beklerken, olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ise Abdurrahman Cüneyd’e henüz ulaşılamadı. Oynadığı maçlarda herhangi bir şikayet veya itiraz olmaması, kulübün kararın iptali için en büyük argümanı olarak öne çıkıyor.

TFF Tahkim Kurulu’nun vereceği karar, Gaziantep 1'inci Amatör Küme B Grubu’nda kimin şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e çıkacağını belirleyecek.