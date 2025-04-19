Esenler Erokspor – Kocaelispor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Esenler Erokspor ile Kocaelispor, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trendyol 1. Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 16:00’da başlayacak karşılaşma Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

20 Nisan 2025 Esenler Erokspor vs Kocaelispor maçı yayın bilgileri

Esenler Erokspor ile Kocaelispor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Maç Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports 2 yayın bilgileri

Bein Sports 2 kanalı Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor yayın bilgileri

TRT Spor kanalı Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak izlenebilecek.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.