Orduspor – Denizlispor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00’te oynanacak. Maç için resmi bir yayın bulunmuyor. Detaylar haberimizde.

Orduspor ile Denizlispor, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 3. Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Saat 15:00’te başlayacak maç için resmi bir yayın bilgisi bulunmamaktadır. Maç detayları ve stadyum bilgisi haberimizde.

20 Nisan 2025 Orduspor vs Denizlispor maçı yayın bilgileri

Orduspor ile Denizlispor arasında oynanacak TFF 3. Lig karşılaşması, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Karşılaşma için resmi bir canlı yayın bulunmamaktadır.

Orduspor – Denizlispor maçını canlı izlemek isteyen sporseverler için şu an herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platformdan yayın yapılmayacağı bildirildi.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma, Ordu'da bulunan Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak.