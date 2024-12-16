İstanbul’da, 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada 11 kişi tutuklandı.

PKK/KCK ilişkileri ve iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen ve Ahmet Özer ile yoğun irtibatı olduğu tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sının HDK (Halkların Demokratik Kongresi) delegesi olduğu ve geçmişte Mersin Akdeniz Belediyesi’nde yapılan bir toplantıda PKK/YPG/PYD’ye karşı el kaldırmayan kişiler arasında yer aldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığı, 1 kişinin ise KCK yapılanmasına bağlı örgütsel çalışmalarda ve örgütün sözde "Adalet ve Barış Komisyonu"nda aktif rol aldığı belirlendi.

Operasyon ve tutuklama kararları

12 Aralık’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığı, 12 şüphelinin tamamını tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 11 kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma devam ediyor

PKK/KCK’nın İstanbul’daki faaliyetlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, örgütün şehir yapılanmalarının deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Güvenlik birimleri, örgütle bağlantılı kişilere yönelik operasyonların devam edeceğini duyurdu.