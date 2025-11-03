İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan duruşmada hüküm çıkmadı. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması gerekçesiyle yargılamayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi.

Duruşma, mahkeme salonunun yetersizliği nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan 2 No’lu salona alındı. Yaklaşık 10.40’ta başlayan oturuma yoğun güvenlik önlemleri eşlik etti.

Duruşmada savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Özer’in avukatları ise suçlamaları reddederek müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 4 Kasım 2024’te tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yaklaşık sekiz ay sonra, 14 Temmuz 2025’te tahliye edilen Özer, bu kez “ihale yolsuzluğu” suçlamasıyla tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Özer hakkında “PKK/KCK üyeliği” iddiası da dosyada yer alıyor.

Yargılamanın, tanık ifadelerinin ve delil değerlendirmelerinin tamamlanması için 23 Ocak 2026 tarihinde yeniden görülmesi bekleniyor.