Şehzadeler Belediyesi, Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla düzenlediği özel etkinlikle fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. “Telefon Fotoğrafçılığı” başlığı altında gerçekleştirilen programda, katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim alma fırsatı buldu.

Fotoğrafçı Emre Aydın’ın eğitmenliğinde gerçekleşen etkinlik, Bedesten’de verilen teorik derslerle başladı. Ardından, tarihi atmosferiyle ilham veren Kurşunlu Han’da uygulamalı çekimler yapıldı. Katılımcılar, günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarıyla daha estetik ve etkili kareler yakalamanın püf noktalarını öğrenirken keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, fotoğrafçılığın çağımızın en yaygın ifade biçimlerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Fotoğraf artık herkesin hayatının bir parçası. Biz de hemşehrilerimizin bu alanda kendilerini geliştirebilmeleri için böyle bir program düzenledik. Aynı zamanda tarihi mekanlarımızın fotoğraf sanatına ilham kaynağı olmasını önemsiyoruz. Katılım gösteren tüm fotoğraf severlere teşekkür ediyorum.”

Şehzadeler Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, hem fotoğrafçılık meraklılarına eğitim imkânı sundu hem de tarihi mekanların tanıtımına katkı sağladı.