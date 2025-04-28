İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadın şoför istihdamını artırmak amacıyla “Eşitliğe Sür” projesini başlattı. Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) 100 bin Euro’luk hibe desteği sağladığı proje kapsamında, 120 kadın adayın eğitimleri sürüyor. Eğitim sürecinin sonunda adaylar, direksiyon sınavını başarıyla geçmeleri halinde ESHOT kadrosunda şoför olarak istihdam edilecek.

Eşitliğe Sür projesi eğitimleri devam ediyor

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Eşitliğe Sür” projesi, kadınların şoförlük mesleğinde daha fazla yer almasını amaçlıyor. Proje kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) farkındalık eğitimleri tamamlandı. Ardından Fuar İzmir’de düzenlenen programla trafik adabı, kuralları ve işaretleri üzerine teorik eğitimler verildi.

Teorik süreci tamamlayan adaylar, sürücü kurslarının deneyimli eğitmenleriyle pratik direksiyon eğitimlerine başladı. Eğitimlerde araç tanıtımı, genel trafik bilgisi ve uygulamalı sürüş teknikleri işlendi. Bu süreçte adaylar, altı ay boyunca mesleki yeterliliklerini sahada geliştirme fırsatı bulacak.

Kadın şoförlerden ilham veren sözler

Projeye katılan adaylardan Aylin Sezer Eren, “Kadınlar her işi layıkıyla yapar. Bu projeye katılmak benim hayalimdi,” dedi. Bahar Doğan ise, “Bir otobüs güzergahında kadın şoför görünce ilham aldım. Hayallerime adım adım yaklaşıyorum,” ifadelerini kullandı. Ayşe Gişten de “Kadının değdiği her yer güzelleşiyor,” diyerek projeye katılmanın kendisi için önemini vurguladı.

Eğitim süreci ve sonraki aşamalar

Adaylar, ESHOT Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi’nde güvenli ve defansif sürüş eğitimleri aldıktan sonra, kurumun düzenlediği direksiyon sınavına girecek. Başarılı olan adaylar, ESHOT bünyesinde şoför olarak görev yapacak.

Akademik katkı ve Türkiye’ye örnek olacak

Projede toplanan veriler, yıl içinde düzenlenecek bir çalıştayda paylaşılacak ve akademik yayınlara dönüştürülecek. Böylece “Eşitliğe Sür” projesi, bilimsel alanda da katkı sağlayarak diğer şehirler için model teşkil edecek.

Başvuru sürecine yoğun ilgi

Projeye sosyal medya, kamu ilanları ve radyo yayınlarıyla yapılan duyuruların ardından yoğun başvuru geldi. Şartları sağlayan 263 aday mülakata çağrıldı. Üç aşamalı Psikolojik ve Psikometrik Değerlendirme ile Sürüş Becerileri Testi süreçlerinden geçen adaylar arasından 120 kişi eğitim almaya hak kazandı.