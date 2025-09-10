İzmir, 14 Eylül 2025 Pazar günü uluslararası katılımla gerçekleşecek Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışına ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT, yarış nedeniyle Seferihisar, Urla ve Menderes çevresindeki bazı yolların etaplar halinde trafiğe kapatılacağını ve otobüs seferlerinde aksaklıklar yaşanabileceğini duyurdu.

Hangi yollar kapanacak?

Yarış güzergâhında yer alan birçok cadde ve yol, sporcuların güvenliği için sabah saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak. Kapanacak yollar şunlar:

Sığacık Akkum Caddesi

Eski Sığacık Yolu

Kuşadası–Seferihisar Yolu

Karakoç Caddesi

Orhanlı Caddesi

Çatalca ve Efemçukuru yolları

Beyler Caddesi

Necat Hepkon Caddesi

Atatürk Caddesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Otobüs hatlarında gecikme yaşanabilir

Yarış nedeniyle bazı ESHOT hatlarında güzergâh değişiklikleri ve gecikmeler yaşanması bekleniyor. İşte etkilenecek otobüs hatları:

640 – Seferihisar - Şirinyer

641 – Seferihisar TOKİ - Seferihisar

642 – Akçara - Seferihisar

675 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi (Ekspres)

732 – Seferihisar - Urla

776 – Doğançay - Cumaovası Aktarma Merkezi

789 – Efemçukuru - Cumaovası Aktarma Merkezi

799 – Çatalkaya - Cumaovası Aktarma Merkezi

829 – Ürkmez - Cumaovası Aktarma Merkezi

975 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi

979 – Ömür Beldesi - Seferihisar

985 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi

986 – Ürkmez - Seferihisar

987 – Ürkmez - F.Altay Aktarma Merkezi

989 – Orhanlı - Seferihisar

990 – Çamtepe - Seferihisar

991 – Beyler - Seferihisar

ESHOT yetkilileri, vatandaşların toplu ulaşım planlarını önceden yapmaları ve yarış saatlerinde ek süreyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Granfondo nedir?

İtalya kökenli Granfondo, kelime anlamı olarak “uzun yol” demektir. Bu uluslararası bisiklet yarışlarında amatör ve profesyonel sporcular aynı parkurda yarışır. Dayanıklılık ve stratejinin ön planda olduğu Granfondo organizasyonları, dünyanın farklı noktalarında düzenlenirken, İzmir rotaları özellikle Seferihisar, Urla ve Karaburun’un doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

İzmir’de düzenlenecek yarış, hem bisiklet sporuna ilgiyi artırmayı hem de kentin turistik değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Uyarı: 14 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yola çıkacak vatandaşların, trafik kapanmalarını ve otobüs hatlarındaki olası gecikmeleri göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.