İzmir, 14 Eylül 2025 Pazar günü uluslararası katılımla gerçekleşecek Granfondo Amatör Yol Bisiklet Yarışına ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT, yarış nedeniyle Seferihisar, Urla ve Menderes çevresindeki bazı yolların etaplar halinde trafiğe kapatılacağını ve otobüs seferlerinde aksaklıklar yaşanabileceğini duyurdu.
Hangi yollar kapanacak?
Yarış güzergâhında yer alan birçok cadde ve yol, sporcuların güvenliği için sabah saatlerinden itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacak. Kapanacak yollar şunlar:
Sığacık Akkum Caddesi
Eski Sığacık Yolu
Kuşadası–Seferihisar Yolu
Karakoç Caddesi
Kavakdere Yolu
Orhanlı Caddesi
Çatalca ve Efemçukuru yolları
Beyler Caddesi
Necat Hepkon Caddesi
Atatürk Caddesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürücülere alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
Otobüs hatlarında gecikme yaşanabilir
Yarış nedeniyle bazı ESHOT hatlarında güzergâh değişiklikleri ve gecikmeler yaşanması bekleniyor. İşte etkilenecek otobüs hatları:
640 – Seferihisar - Şirinyer
641 – Seferihisar TOKİ - Seferihisar
642 – Akçara - Seferihisar
675 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi (Ekspres)
732 – Seferihisar - Urla
776 – Doğançay - Cumaovası Aktarma Merkezi
789 – Efemçukuru - Cumaovası Aktarma Merkezi
799 – Çatalkaya - Cumaovası Aktarma Merkezi
829 – Ürkmez - Cumaovası Aktarma Merkezi
975 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi
979 – Ömür Beldesi - Seferihisar
985 – Seferihisar - F.Altay Aktarma Merkezi
986 – Ürkmez - Seferihisar
987 – Ürkmez - F.Altay Aktarma Merkezi
989 – Orhanlı - Seferihisar
990 – Çamtepe - Seferihisar
991 – Beyler - Seferihisar
ESHOT yetkilileri, vatandaşların toplu ulaşım planlarını önceden yapmaları ve yarış saatlerinde ek süreyi göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.
Granfondo nedir?
İtalya kökenli Granfondo, kelime anlamı olarak “uzun yol” demektir. Bu uluslararası bisiklet yarışlarında amatör ve profesyonel sporcular aynı parkurda yarışır. Dayanıklılık ve stratejinin ön planda olduğu Granfondo organizasyonları, dünyanın farklı noktalarında düzenlenirken, İzmir rotaları özellikle Seferihisar, Urla ve Karaburun’un doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.
İzmir’de düzenlenecek yarış, hem bisiklet sporuna ilgiyi artırmayı hem de kentin turistik değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
Uyarı: 14 Eylül Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yola çıkacak vatandaşların, trafik kapanmalarını ve otobüs hatlarındaki olası gecikmeleri göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.