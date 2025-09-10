Fransa’nın güneyindeki Antibes kentinde bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda bir öğretmen ve bir öğrenci ağır yaralanırken, saldırgan okulun eski öğrencisi olarak belirlendi ve polis tarafından gözaltına alındı.

İlk bilgilere göre, saldırgan olayın ardından okul binasında barikat kurarak saklanmaya çalıştı. Yetkililer, polisin hızlı müdahalesiyle saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis sözcüsü, “Saldırgan gözaltına alındı, artık bir tehdit oluşturmuyor” ifadelerini kullandı.

İki kişi yaralandı

Yaralı öğretmen ve öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, her iki kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.